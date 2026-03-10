Ekspansi Bisnis Soil Stabilization, SIG Gandeng Taiheiyo Cement Corporation

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) menjalin kerja sama bisnis soil stabilization (penstabil tanah) dengan perusahaan asal Jepang, Taiheiyo Cement Corporation.

Kolaborasi dua perusahaan bahan bangunan terkemuka di Asia tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan di industri konstruksi sekaligus menciptakan pasar baru guna membuka peluang pertumbuhan.

Soil stabilization adalah material yang dirancang untuk memadatkan tanah lunak, seperti tanah ekspansif, tanah gambut, tanah berorganisme tinggi, tanah liat laut, dan tanah liat serpihan.

Kerja sama bisnis soil stabilization antara SIG dengan Taiheiyo Cement Corporation mencakup proses pengembangan, produksi, hingga pemasaran dan penjualan, yang melibatkan entitas bisnis dari masing-masing perusahaan, antara lain PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Mitra Kiara Indonesia dan Taiheiyo International Indonesia.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra mengatakan, kerja sama bisnis soil stabilization merupakan perluasan cakupan kerja sama antara SIG dengan Taiheiyo Cement Corporation yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Kerja sama ini akan menambah portofolio produk dan bisnis yang semakin mengokohkan posisi SIG sebagai pemimpin di industri bahan bangunan Indonesia.

"SIG memahami kebutuhan pembangunan pelanggan yang berbeda-beda, termasuk penanganan kondisi pra konstruksi untuk memastikan ketahanan bangunan atau jalan dalam jangka panjang. Kerja sama dengan Taiheiyo Cement Corporation dalam bisnis soil stabilization sekaligus menjadi langkah strategis ekspansi bisnis SIG untuk menciptakan peluang pasar," kata Indrieffouny Indra.

President and Representative Director Taiheiyo Cement Corporation, Yoshifumi Taura, menyatakan sejak menjalin kemitraan strategis dengan SIG, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan bisnis stabilisasi tanah di Indonesia.