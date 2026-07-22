Ekspansi, Bloomie Manjakan Konsumen Ritel, Pedagang Grosir hingga Jastiper

jpnn.com, JAKARTA - Bloomie melakukan ekspansi dengan menghadirkan gedung lima lantai di kawasan Pasar Asemka, Jakarta Barat, untuk memberikan pengalaman belanja aksesoris yang nyaman dan modern.

Destinasi belanja ini menyediakan variasi aksesoris serta pernak-pernik terkini yang lebih lengkap dengan area tempat lebih luas.

Ekspansi ini menjadi langakah Bloomie memperkuat merek sebagai tempat belanja bagi para pedagang grosir, reseller, jastiper, hingga konsumen yang membeli eceran.

Mengusung konsep one-stop shopping, pelanggan tidak perlu berpindah tempat demi mendapatkan produk premium yang sedang tren di pasaran secara efisien.

Chief Executive Officer Bloomie, Suhaimie memahami tantangan pedagang grosir dan reseller dalam mencari barang premium yang up-to-date dengan harga kompetitif tanpa mengabaikan kenyamanan.

Melalui fasilitas baru ini, dia berharap dapat mendukung kenyamanan para pelanggan saat memilih produk yang dibutuhkan.

Penawaran harga tersebut memberikan peluang margin keuntungan bagi pedagang grosir, reseller, dan jastiper, sekaligus tetap ramah di kantong untuk pembelian satuan.

Kehadiran lokasi yang baru ini juga diharapkan tidak hanya menawarkan variasi produk premium baru setiap hari dengan harga tangan pertama, tetapi fasilitas mumpuni.