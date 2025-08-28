Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Ekspansi di Tujuh Negara, Blue Origin Group Padukan Konsep Ritel & Hiburan Keluarga

Kamis, 28 Agustus 2025 – 14:14 WIB
Ekspansi di Tujuh Negara, Blue Origin Group Padukan Konsep Ritel & Hiburan Keluarga
Ekspansi di tujuh negara, Blue Origin Group memadukan konsep ritel dan hiburan. Foto dok. Blue Origin Group

jpnn.com, JAKARTA - Pengalaman berbelanja bersama anak bukan sekadar aktivitas konsumsi, melainkan sarana pembelajaran penting.

Dari kegiatan sederhana itu, anak dapat mengembangkan kemampuannya mulai dari planning, pengendalian diri saat berbelanja, dan menentukan prioritas. 

"Apabila dilakukan di lingkungan yang nyaman dan menyenangkan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai stress release dari rutinitas, sekaligus memperkuat interaksi positif antara orang tua dan anak," kata Psikolog Anak, Saskya Aulia Prima, Kamis (28/8).

Dia menjelaskan selain memberikan pengalamaan berbelanja kepada anak ke tempat-tempat seperti OH!SOME, mengajak anak ke tempat bermain juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. 

Ruang bermain seperti FuniFun! dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menyalurkan energi, berinteraksi secara aktif, serta terhindar dari paparan screen time berlebih.

Hal itu penting, mengingat tingginya risiko global emotional recession akibat penggunaan smartphone berlebihan.

"Memakai gadget berlebihan dapat berdampak pada keterlambatan bicara maupun masalah sensorik karena kurangnya bergerak,” ujarnya.

Dia menambahkan, pentingnya mengajak anak beraktivitas di luar rumah tidak hanya berdampak pada kebahagiaan, tetapi juga perkembangan mereka secara menyeluruh. 

Ekspansi di tujuh negara, Blue Origin Group memadukan konsep ritel dan hiburan agae konsumen punya pengalaman berbelanja.

