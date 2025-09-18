Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Ekspansi ke Bekasi, KB Bukopin Finance Sasar Ritel dan Segmen Produktif

Kamis, 18 September 2025 – 15:10 WIB
PT KB Bukopin Finance resmikan kantor baru di Bekasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BEKASI - PT KB Bukopin Finance (KBBF) meresmikan kantor baru di Kota Bekasi sebagai langkah ekspansi strategis untuk memperluas jangkauan layanan.

Kehadiran kantor ini diharapkan mampu memperkuat penetrasi perusahaan pada segmen ritel dan produktif melalui portofolio pembiayaan berbasis konvensional maupun syariah.

Kehadiran KBBF di Bekasi dinilai strategis mengingat wilayah ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Jabodetabek.

"Kami ingin menjadi mitra finansial yang mudah dijangkau dan dapat diandalkan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif,” ujar Hendra Gunawan dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Menurut Hendra, pembukaan kantor ini menegaskan posisi KBBF sebagai penyedia solusi pembiayaan yang komprehensif.

Fokus utama diarahkan pada pembiayaan mobil bekas sebagai pilar segmen ritel, sekaligus memperkuat kontribusi di sektor produktif melalui layanan beragam.

Portofolio pembiayaan KBBF mencakup alat kesehatan untuk profesional medis dan fasilitas kesehatan, dana tunai (refinancing), dealer financing, hingga pembiayaan umrah.

Perusahaan juga meluncurkan inovasi untuk mendukung ekonomi digital melalui pembiayaan motor listrik bagi mitra driver ojek online, yang disalurkan lewat platform digital KBBF.

PT KB Bukopin Finance resmikan kantor baru di Bekasi, fokus pembiayaan ritel dan produktif skema konvensional-syariah.

