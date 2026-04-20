Ekspansi ke Indonesia, Haier Bidik Posisi Puncak dalam Tiga Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan peralatan rumah tangga global, Haier resmi melakukan ekspansi ke pasar Indonesia pada 2026.

President Director Haier Indonesia, Yan Xu Hong menyatakan kehadiran jenama ini bertujuan memberikan standar baru bagi konsumen lokal melalui inovasi teknologi.

"Haier telah menjadi nomor satu untuk kategori white goods di seluruh dunia selama 17 tahun, tetapi belum tersedia di pasar Indonesia. Jadi, kami ingin meluncurkannya di sini, untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa kami dapat menawarkan sesuatu berbeda," ujar Yan Xu Hong, di kawasan GBK, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam peta persaingan nasional, Haier menyasar segmen premium dan menengah ke atas guna melengkapi sister brand mereka, Aqua Elektronik, yang fokus di pasar massal.

"Haier akan menyasar pasar utama, untuk menengah ke atas, sedangkan Aqua akan menyasar pasar menengah ke atas yang non-premium, dan juga pasar massal. Ini berbeda," ujar Yan.

Haier mengeklaim kini menduduki peringkat keempat pasar elektronik nasional.

Yan menargetkan posisi puncak dalam tiga tahun ke depan melalui dukungan 16 cabang dan 5.000 titik jaringan distribusi.

"Kami percaya masyarakat Indonesia perlu melakukan pembaruan pada kebutuhan rumah tangga dan peralatan elektronik mereka. Ya, ini adalah progres kami," tuturnya.