Ekspansi ke Malaysia, Feel Good Network Umumkan Tiga Kepemimpinan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan agensi independen kreatif untuk brand modern Feel Good Network mengumumkan ekspansi ke Malaysia, dengan peluncuran Tales Asia yang merupakan agensi kreatif full-service yang berbasis di Kuala Lumpur. Hal ini juga dibarengi dengan penunjukan tiga kepemimpinan senior.

Sebagaimana dilaporkan dalam studi e-Conomy SEA 2025 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Asia Tenggara diproyeksikan melampaui US$300 miliar dalam GMV tahun ini, dengan pembelian iklan tumbuh 16% secara tahunan, didorong oleh video commerce, konten berbasis kreator, dan format iklan bertenaga AI.

Sementara itu, koridor Indonesia–Malaysia makin bergairah, wisatawan Malaysia tercatat sebagai kelompok pengunjung terbesar ke Indonesia pada 2024, sementara brand-brand Indonesia di sektor F&B dan gaya hidup pun tengah berekspansi pesat ke arah sebaliknya.

Dua hal tersebut merupakan hal yang mendasari peluncuran kami di Malaysia. Brands bergerak dan bertumbuh dengan cepat, namun hanya sedikit mitra yang memahami dari kedua sisi.

"Kami membangun Feel Good Network untuk memahami isu tersebut, memadukan adaptabilitas yang independen dengan pemahaman strategis, sehingga klien selalu mendapatkan ide yang cepat dan eksekusi matang,” kata CEO of Feel Good Network Wisnu Satya Putra.

CCO of Feel Good Network & Founder of Tales Asia Lila Talitha menambahkan dirinya memutuskan untuk bergabung dengan Feel Good Network karena filosofi yang mendeskripsikan diri saya. Bertumbuh harus dirasakan dengan baik, atau feel good, tidak dipaksakan, namun memiliki intensi, berkelanjutan dan menginspirasi para pihak yang terlibat.

"Hal ini juga yang melandasi Tales Asia, kami melihat kesempatan besar untuk membantu Brands bergerak di Indonesia & Malaysia, dengan keahlian untuk memahami budaya dan kebiasaan masing-masing negara, membuatnya menjadi relevan tanpa harus kehilangan identitas. Ini adalah peran yang ingin kita jalani, jembatan budaya yang menjadi kekuatan lokal demi pertumbuhan regional,” katanya.

Dengan pengalaman 16 tahun di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, Talitha adalah seorang pemimpin kreatif yang telah meraih berbagai penghargaan bergengsi dan memiliki rekam jejak kredibel.