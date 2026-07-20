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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Ekspansi Pasar Logam Mulia, Outlet Baru Nellava Bullion Bidik Transaksi Rp 10 Miliar

Senin, 20 Juli 2026 – 05:05 WIB
Ekspansi Pasar Logam Mulia, Outlet Baru Nellava Bullion Bidik Transaksi Rp 10 Miliar - JPNN.COM
Pembukaan toko logam mulia, Nellava Bullion di Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (18/7). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Toko logam mulia, Nellava Bullion mematok target transaksi bulanan Rp 10 miliar untuk outlet terbarunya yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Marketing Director Nellava Group, Alif Fauzan menyatakan optimisme ini didasarkan pada rekam jejak penjualan di cabang-cabang sebelumnya.

"Kalau kami di Surabaya 3 hari saja bisa sampai Rp 8 miliar, mungkin target di Kemang kami pastikan di Rp 10 miliar kira-kira," ungkap Alif, Sabtu (18/7).

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Alif menjelaskan antusiasme masyarakat terhadap produk logam mulia sangat tinggi, yang terbukti dari omzet di cabang Surabaya.

Demi mencapai target transaksi tersebut, Nellava menerapkan strategi bisnis tanpa mengambil margin dari harga internasional.

Masyarakat dan investor dapat membeli dengan harga yang sama persis dengan gold price dan silver price dunia.

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"Nah betul, kenapa Nellava ini menjadi berbeda karena memang kita tidak mengambil margin apa pun dan kita persis sama sekali di gold price dan silver price," tuturnya.

Selain penjualan ritel secara offline di toko dan online melalui situs web resmi, Nellava juga mengandalkan program distributor untuk mendongkrak transaksi.

Toko logam mulia, Nellava Bullion mematok target transaksi bulanan Rp 10 miliar untuk outlet terbarunya yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

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TAGS   Logam Mulia  Nellava Bullion  industri logam  bisnis logam mulia 
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