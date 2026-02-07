Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Ekspansi Produk Premium di Indonesia, Haier Siap Pimpin Top Pasar Elektronik

Sabtu, 07 Februari 2026 – 19:19 WIB
Ekspansi Produk Premium di Indonesia, Haier Siap Pimpin Top Pasar Elektronik - JPNN.COM
Annual National Dealer Gathering 2026 di kawasan PIK, Tangerang. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Merek peralatan rumah tangga, Haier memperluas ekspansi bisnis di Indonesia dengan membawa jajaran inovasi produk premium.

Peresmian itu dilakukan dalam rangkaian Annual National Dealer Gathering 2026, bertepatan dengan perayaan hari jadi ke-39 AQUA Elektronik di PIK, Tangerang, beberapa waktu lalu.

President Director Haier Indonesia, Yan Xuhong, menyatakan peluncuran tersebut bertujuan memperkenalkan teknologi terbaik di berbagai kategori produk.

Baca Juga:

“Peluncuran merek Haier di Indonesia menandai komitmen kami untuk menghadirkan teknologi terbaik di banyak kategori elektronik, sejalan dengan semangat More Creation, More Possibilities pada tiap produknya,” kata Yan Xuhong.

Langkah strategis ini menandai komitmen jangka panjang Haier Group dalam memperkuat ekosistem elektronik rumah tangga di tanah air.

Mengusung visi 'More Creation, More Possibilities"' Haier mengambil peran sebagai solusi kehidupan bagi konsumen melalui teknologi kelas dunia.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Yan mengungkapkan ambisi besar perusahaan untuk memimpin pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Meski saat ini Haier Group berada di posisi empat besar di Indonesia, perusahaan menargetkan lompatan besar untuk menjadi pemimpin pasar di tahun-tahun mendatang.

Merek peralatan rumah tangga, Haier memperluas ekspansi bisnis di Indonesia dengan membawa jajaran inovasi produk premium.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Haier  haier electronic city indonesia  peralatan rumah tangga  perabot 
BERITA HAIER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp