JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ekspansi VinFast Rebut Pasar dari Kota Penyangga

Senin, 03 November 2025 – 10:58 WIB
Line up mobil listrik VinFast di pameran otomotif Foto: ridho

jpnn.com, BEKASI - VinFast Indonesia baru saja meresmikan diler barunya di kawasan Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.

Menandai langkah ke-35 dari ekspansi agresif merek mobil listrik asal Vietnam tersebut di tanah air.

“Di sini lengkap 3S (Sales, Service, Spare Parts), bahkan body paint juga bisa ditangani,” ujar CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, sembari meninjau ruang pamer yang berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi.

Bangunan yang sebelumnya menaungi jenama Suzuki dan Ford itu kini tampil segar dengan sentuhan modern khas VinFast.

Di dalamnya, terpajang model-model listrik andalan seperti VF3, VF5, VF6, hingga VF6 Plus—deretan mobil yang perlahan membangun citra VinFast sebagai pemain baru yang serius.

Namun yang menarik, langkah VinFast kali ini bukan sekadar membuka diler baru.

Mereka justru memilih keluar dari pola lama pabrikan otomotif yang menumpuk jaringan di pusat kota.

Bekasi sebagai kawasan penyangga dengan pertumbuhan pesat, dianggap lebih strategis dan potensial.

