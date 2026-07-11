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JPNN.com - Entertainment - Film

Ekspedisi Cicatih Elpala Berakhir di Pelabuhan Ratu, Tempuh Sungai 20 Kilometer

Sabtu, 11 Juli 2026 – 13:42 WIB
Ekspedisi Cicatih Elpala Berakhir di Pelabuhan Ratu, Tempuh Sungai 20 Kilometer - JPNN.COM
Ekspedisi Cicatih Elpala. Foto: supplied

jpnn.com - Ekspedisi Cicatih Elpala memasuki tahap terakhir dengan menyusuri aliran Sungai Cicatih, Leuwi Lalay, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (10/7).

Perjalanan tersebut merupakan rangkaian ekspedisi yang dimulai dari hulu Sungai Cimelati hingga berakhir di Pelabuhan Ratu sebagai lokasi akhir pengambilan gambar film dokumenter.

Mengusung semangat petualangan, konservasi, dan regenerasi generasi muda pencinta alam, ekspedisi itu berlangsung pada 4-10 Juli 2026.

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Para peserta menjalani berbagai aktivitas selama tujuh hari perjalanan. Mulai dari trekking, pendirian camp, pendakian, rappelling air terjun, hingga pengarungan sungai dengan membawa misi dokumentasi keanekaragaman hayati, serta pesan konservasi.

Sebelum memasuki etape pengarungan sungai, tim ekspedisi bergerak dari base camp Cimelati menuju kawasan TNGHS.

Mereka menempuh jalur pendakian hingga Pos 5, melintasi lembahan hutan primer, lalu menuju kawasan Sungai Cicatih untuk memulai pengarungan bersama tim Wanadri.

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Dalam perjalanan menyusuri Sungai Cicatih, tim ekspedisi juga menemukan kondisi debit air sungai yang mengalami penurunan akibat musim kemarau.

Permukaan air sungai diperkirakan turun hingga sekitar satu meter dibandingkan kondisi normal.

Ekspedisi Cicatih Elpala memasuki tahap terakhir dengan menyusuri aliran Sungai Cicatih, Leuwi Lalay, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (10/7).

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TAGS   Ekspedisi Cicatih Elpala  Pelabuhan Ratu  film  TNGHS  Film Dokumenter 

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