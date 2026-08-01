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JPNN.com - Daerah - Riau

Ekspedisi Merah Putih Jangkau 17 Wilayah 3T, PB SEMMI: Ini Sebenarnya Polri yang Presisi

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 16:22 WIB
Ekspedisi Merah Putih Jangkau 17 Wilayah 3T, PB SEMMI: Ini Sebenarnya Polri yang Presisi - JPNN.COM
Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny saat menghadiri langsung pelepasan delapan tim ekspedisi di Mapolda Riau, Sabtu (1/8/2026). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau resmi melepas Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang akan menjangkau 17 wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Riau.

Ekspedisi ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Program yang berlangsung pada 1–17 Agustus 2026 itu mendapat apresiasi dari kalangan mahasiswa.

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Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menilai ekspedisi tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri hingga ke wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Saat menghadiri langsung pelepasan delapan tim ekspedisi di Mapolda Riau pada Sabtu (1/8), Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny mengatakan kegiatan tersebut mencerminkan implementasi nyata Polri Presisi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

“Ini sebenarnya Polri yang Presisi. Polri tidak hanya hadir di kota-kota besar, tetapi benar-benar datang ke pulau-pulau terdepan, menyapa masyarakat, mendengar aspirasi mereka, sekaligus membawa semangat kebangsaan hingga batas negeri,” ujar Donny.

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Menurut Donny, langkah Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara hingga ke wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah tertinggal.

Donny menilai pelayanan publik tidak cukup hanya dilakukan dari balik meja, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar.

Polda Riau resmi melepas Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang akan menjangkau 17 wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Riau.

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TAGS   Ekspedisi Merah Putih Presisi  Polda Riau  PB Semmi  Polri  Presisi  Achmad Donny 
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