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JPNN.com - Daerah

Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Jangkau 17 Desa 3T

Kamis, 30 Juli 2026 – 17:08 WIB
Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Jangkau 17 Desa 3T - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat tiba di Kecamatan Concong, menggelorakan semangat kemerdekaan menjelang 17 Agustus 2026. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Polda Riau akan meluncurkan Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang menyasar 17 titik di berbagai wilayah Riau, dengan fokus pada kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendorong pelestarian lingkungan di wilayah pesisir.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan hal itu saat berdialog dengan masyarakat Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, menjelang pelepasan ekspedisi yang dijadwalkan berlangsung di Mapolda Riau pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

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Herry mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum membangkitkan kembali semangat perjuangan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

“Memasuki bulan kemerdekaan, semua ingin menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa. Semangat itu harus diwariskan kepada generasi muda agar mampu mengisi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Irjen Herry Kamis (30/7).

Menurutnya, Ekspedisi Merah Putih Presisi akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, mahasiswa, hingga komunitas masyarakat.

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Selama pelaksanaan ekspedisi, rombongan akan mengunjungi 17 lokasi di sejumlah kabupaten dan kota di Riau, terutama desa-desa yang berada di kawasan 3T.

Selain membawa semangat nasionalisme, kegiatan tersebut juga akan diisi dengan dialog bersama masyarakat, penyaluran bantuan sosial, edukasi kebangsaan, hingga kampanye pelestarian lingkungan.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendorong pelestarian lingkungan di pesisir.

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TAGS   Ekspedisi Merah Putih Presisi  Polda Riau  irjen herry  Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau 
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