Ekspedisi Merah Putih Presisi, Polda Riau Jangkau Pulau Terluar dan Perkuat Kedaulatan RI

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau meluncurkan Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Program yang berlangsung mulai 30 Juli hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia dengan menjangkau masyarakat pesisir, pulau-pulau terluar, hingga kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

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Mengusung tema 'Merajut Kebersamaan Menjaga Keberlanjutan', ekspedisi tersebut tidak hanya membawa semangat nasionalisme, tetapi juga memperkuat kedaulatan negara melalui pelayanan kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di beranda terdepan Indonesia.

Kepala Biro Operasi Polda Riau Kombes Ino mengatakan Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata komitmen Polri menghadirkan negara hingga ke titik-titik terluar nusantara.

“Pulau-pulau terluar adalah beranda Indonesia. Kehadiran kami di sana bukan sekadar menjalankan tugas kepolisian, tetapi memastikan masyarakat merasakan bahwa negara selalu hadir, menjaga, melindungi, dan melayani mereka. Menjaga masyarakat di perbatasan berarti menjaga kedaulatan Indonesia,” ujar Kombes Ino, Kamis (30/7).

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Ekspedisi akan menyambangi sejumlah wilayah strategis di pesisir Riau, di antaranya Panipahan di Kabupaten Rokan Hilir, Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Concong di Kabupaten Indragiri Hilir.

Seluruh kawasan tersebut merupakan wilayah yang berada di garis depan Indonesia dan memiliki posisi strategis berbatasan langsung dengan Malaysia.