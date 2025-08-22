Close Banner Apps JPNN.com
Ekspedisi Merah Putih Ungkap Kekayaaan Alam Bahari Pacitan

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:08 WIB
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan Ekspedisi Merah Putih (EMP) memperlihatkan betapa memukau kekayaan garis pantai Pacitan yang membentang sejauh 70 mil. Foto: dok Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan Ekspedisi Merah Putih (EMP) memperlihatkan betapa memukau kekayaan garis pantai Pacitan yang membentang sejauh 70 mil.

Tagline ‘Pacitan the 70 Miles of Sea Paradise’ bukan sekadar slogan promosi, melainkan representasi identitas geografis dan kultural Pacitan.

"Pacitan the 70 Miles of Sea Paradise’. Laut Memukau, Pantai Berseri, Ombak Beraksi, Surga Tersembunyi. Pesona Pacitan! 70 Mil, Seribu Satu Cerita. Wonderful Indonesia!” seru Ibas di hadapan ribuan warga yang hadir.

Menurut Ibas, Pacitan the 70 Mile of Sea Paradise mengajak semua pihak melihat Pacitan tak hanya indah, tetapi juga layak menjadi bagian penting dari peta pariwisata nasional dan bahkan dunia.

Ibas menilai kekuatan laut, budaya pesisir, serta semangat masyarakat yang terus bergerak maju adalah aset utama yang menjadikan Pacitan istimewa. 

"Peluncuran branding baru ini juga menjadi bentuk komitmen untuk membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan," kata dia.

Ekspedisi Merah Putih merupakan gagasan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga tokoh kebanggaan Pacitan. 

Adapun acara ini berlangsung selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Agustus 2025, dengan melibatkan dua tim pelintas dari arah barat dan timur Pacitan, masing-masing menempuh rute pantai sepanjang 70 mil laut. 

