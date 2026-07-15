Ekspektasi pada Suku Bunga The Fed Turun, Kurs Rupiah Gas Pol!

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore menguat 23 poin atau 0,13 persen.

Mata uang Garuda bertengger di angka Rp 18.068 per USD dari sebelumnya Rp 18.091 per USD.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi menurunnya ekspektasi The Fed untuk menaikkan suku bunga.

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“Didukung oleh data inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan memicu menurunnya ekspektasi pada The Fed untuk menaikkan suku bunga,” ucap Lukman di Jakarta, Rabu.

Mengutip Anadolu, inflasi konsumen tahunan AS melambat menjadi 3,5 persen pada Juni 2026 yang di bawah ekspektasi pasar karena penurunan tajam harga energi mendorong penurunan bulanan terbesar sejak April 2020.

Tingkat inflasi tahunan melambat dari 4,2 persen pada Mei 2026.

Indeks Harga Konsumen turun 0,4 persen pada Juni dari bulan sebelumnya pasca naik 0,5 persen pada Mei. Adapun inflasi inti, tak berubah secara bulanan dan melambat jadi 2,6 persen per tahun dari 2,9 persen pada Mei.

Karena rilis data inflasi tersebut, proyeksi baru menunjukkan sembilan pejabat The Fed memperkirakan setidaknya satu kenaikan suku bunga seperempat poin tahun ini, sementara sembilan lainnya memperkirakan tidak ada perubahan atau penurunan suku bunga.