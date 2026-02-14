Eksplorasi Tambang Bawah Tanah Kucing Liar Perkuat Kontribusi Bagi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia Anggota Grup MIND ID disebut akan semakin mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi Indonesia.

Temuan proyek tambang bawah tanah Kucing Liar terbaru akan memperkuat kapasitas roduksi yang berdampak positif bagi pendapatan perusahaan serta kontribusinya bagi Negara.

Adapun, tambang ini diproyeksikan mampu menghasilkan rata-rata 750 juta pon tembaga dan 735 ribu ons emas per tahun, atau meningkat lebih dari 35 persen dari estimasi awal.

Dalam laporan terbaru Freeport-McMoRan (FCX), Proyek Kucing Liar yang mulai dikembangkan pada 2022 berpeluang meningkatkan kapasitas produksi dari 90.000 ton menjadi 130.000 ton bijih per hari.

Dengan demikian, cadangan mineral PTFI yang merupakan Anggota Grup MIND ID ini akan meningkat sebanyak 20 persen, dengan total cadangan mencapai 8 miliar pon tembaga dan 8 juta ons emas dengan umur tambang hingga 2041.

Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandi Arif menilai pertumbuhan cadangan mineral ini sebagai sinyal kuat bagi masa depan industri tambang di Papua.

“Jika cadangan tembaga bertambah, otomatis cadangan emas dan perak juga ikut meningkat. Cadangan adalah nyawa bagi suatu tambang, dan peluang pengembangannya semakin menjanjikan,” ujar Irwandi.

Laporan FCX juga menyebutkan bahwa PTFI memerlukan tambahan investasi sekitar US$0,5 miliar, meningkat 10 persen dari rencana awal, guna mengakselerasi pengembangan tambang bawah tanah ini.