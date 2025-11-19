Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle

Eksplorasi Tropis dan Makna Flora Hadir dalam Dua Koleksi Terbaru Purana

Rabu, 19 November 2025 – 19:08 WIB
Eksplorasi Tropis dan Makna Flora Hadir dalam Dua Koleksi Terbaru Purana - JPNN.COM
Koleksi Purana dan Fuguku di ajang Nusantara Runway. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MALAYSIA - Dua label mode Indonesia, Purana dan Fuguku, mencuri perhatian publik internasional lewat ajang eksklusif Nusantara Runway di Kuala Lumpur, Malaysia.

Acara yang digelar Gailbook x Collabstore di The Shoppes at Four Seasons Place itu menjadi panggung strategis bagi keduanya untuk menampilkan identitas mode Indonesia di kancah regional.

Kolaborasi Purana dan Fuguku menonjolkan visi bersama dalam merumuskan desain modern Indonesia yang berpijak pada keberlanjutan dan kekayaan warisan budaya.

Baca Juga:

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen keduanya dalam mempromosikan kreativitas lokal sebagai bagian dari percaturan mode global.

Eksplorasi Tropis dan Makna Flora Hadir dalam Dua Koleksi Terbaru Purana
Koleksi di Nusantara Runaway.

Purana selalu berfokus untuk menerjemahkan kekayaan warisan Indonesia ke dalam karya seni yang dapat dikenakan,” ujar Nonita Respati, Founder & Chief Creative Officer Purana, dalam keterangannya, Rabu (19/11).

Baca Juga:

Dalam peragaan busana Nusantara Runway, Purana menampilkan koleksi “Gardenia”, sebuah interpretasi puitis tentang taman yang bermekaran.

Siluet lembut seperti outer kimono, shirtdress, dan celana reguler hadir dalam palet warna tenang—off-white, butter, dan lavender.

Purana dan Fuguku memukau publik internasional lewat penampilan di panggung Nusantara Runway Kuala Lumpur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Purana  fuguku  Tropis  flora  Nusantara Runway 
BERITA PURANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp