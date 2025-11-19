Eksplorasi Tropis dan Makna Flora Hadir dalam Dua Koleksi Terbaru Purana

Rabu, 19 November 2025 – 19:08 WIB

jpnn.com, MALAYSIA - Dua label mode Indonesia, Purana dan Fuguku, mencuri perhatian publik internasional lewat ajang eksklusif Nusantara Runway di Kuala Lumpur, Malaysia.

Acara yang digelar Gailbook x Collabstore di The Shoppes at Four Seasons Place itu menjadi panggung strategis bagi keduanya untuk menampilkan identitas mode Indonesia di kancah regional.

Kolaborasi Purana dan Fuguku menonjolkan visi bersama dalam merumuskan desain modern Indonesia yang berpijak pada keberlanjutan dan kekayaan warisan budaya.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen keduanya dalam mempromosikan kreativitas lokal sebagai bagian dari percaturan mode global.



Koleksi di Nusantara Runaway.

“Purana selalu berfokus untuk menerjemahkan kekayaan warisan Indonesia ke dalam karya seni yang dapat dikenakan,” ujar Nonita Respati, Founder & Chief Creative Officer Purana, dalam keterangannya, Rabu (19/11).

Dalam peragaan busana Nusantara Runway, Purana menampilkan koleksi “Gardenia”, sebuah interpretasi puitis tentang taman yang bermekaran.

Siluet lembut seperti outer kimono, shirtdress, dan celana reguler hadir dalam palet warna tenang—off-white, butter, dan lavender.