Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekspor Bergeliat, Perusahaan Ini Kirim 7.622 Karton Paper Bag ke Pasar Global

Senin, 30 Maret 2026 – 14:48 WIB
Ekspor Bergeliat, Perusahaan Ini Kirim 7.622 Karton Paper Bag ke Pasar Global - JPNN.COM
PT Maesindo Indonesia berhasil mengekspor 7.622 karton paper bag dan alat kesehatan dari Bantul ke berbagai negara.

jpnn.com, BANTUL - PT Maesindo Indonesia berhasil mengekspor 7.622 karton paper bag dan alat kesehatan dari Bantul ke berbagai negara di beberapa benua pada 20–23 Maret 2026.

Bea Cukai Yogyakarta pun memastikan pelayanan ke pada pengguna jasa tetap berjalan optimal.

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Imam Sarjono menegaskan pelayanan tidak terhenti meskipun dalam masa libur Lebaran.

“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha, termasuk memastikan kelancaran proses ekspor selama periode Idulfitri,” ujarnya.

Ekspor tersebut dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Emas dengan total nilai devisa mencapai USD 135.277,86 atau sekitar Rp 2,28 miliar.

Produk yang dikirim berasal dari fasilitas produksi di Kasihan, Bantul, DIY, meliputi paper bag, alat kesehatan, aksesoris, hingga hiasan kue.

Negara tujuan ekspor mencakup Belanda, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Brunei Darussalam, hingga Amerika Serikat.

Imam menjelaskan bahwa peran Bea Cukai tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga memberikan asistensi kepada perusahaan.

PT Maesindo Indonesia berhasil mengekspor 7.622 karton paper bag dan alat kesehatan dari Bantul ke berbagai negara.

TAGS   Bea Cukai  pasar global  alat kesehatan  Paper Bag 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp