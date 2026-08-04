Ekspor Indonesia Juni 2026 Naik 9,46 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Juni 2026 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,90 persen dengan total mencapai USD 134,58 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, menyebutkan kinerja ekspor di bulan Juni menunjukkan performa cukup kuat.

"Nilai ekspor Indonesia Juni 2026 mencapai USD 24,39 miliar atau naik 9,46 persen dibanding Juni 2025," kata Ateng dalam konferensi pers, Senin (3/8).

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Dari sepuluh komoditas nonmigas utama, nikel dan barang daripadanya mencatatkan peningkatan ekspor terbesar senilai USD 1,66 miliar atau tumbuh 31,25 persen.

Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor nonmigas terbesar dengan nilai USD 15,82 miliar, diikuti oleh India senilai USD 26,74 miliar dan pasar tujuan lainnya senilai USD 9,50 miliar.

Dilihat dari sektornya, ekspor hasil industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 7,37 persen, sementara hasil pertanian serta pertambangan tercatat mengalami penurunan.

Provinsi Jawa Barat masih menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional dengan nilai mencapai USD 19,60 miliar atau menyumbang 13,92 persen dari total ekspor.

Pada sisi impor, Indonesia mencatatkan nilai sebesar USD 115,23 miliar sepanjang semester pertama tahun 2026.