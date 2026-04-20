JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekspor Kepiting Menggeliat, Bea Cukai Mimika Berkomitmen Beri Dukungan Lewat Pendampingan

Senin, 20 April 2026 – 17:17 WIB
Ekspor komoditas kepiting asal Kabupaten Mimika menggeliat sepanjang awal 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MIMIKA - Ekspor komoditas kepiting (karaka) asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah menggeliat sepanjang awal 2026.

Tercatat, ada sebanyak 27 kegiatan ekspor kepiting dengan total volume mencapai 15.735 kilogram ke berbagai negara dan nilai devisa lebih dari Rp 800 juta.

Kepala Kantor Bea Cukai Timika Yudi Amirullah menyampaikan negara tujuan ekspor meliputi Malaysia dan Singapura, menunjukkan tingginya permintaan terhadap komoditas kepiting asal Mimika di pasar global.

“Kami senantiasa mendukung ekspor ini melalui pendampingan kepada pelaku usaha demi peningkatan ekspor daerah dan kontribusi terhadap devisa negara,” ujar Yudi Amirullah dalam keterangannya, Senin (20/4).

Perinciannya, ekspor ke Malaysia mencapai 9.192 kilogram dengan nilai devisa sebesar RM 81.640 atau Rp 350 juta.

Sementara itu, ekspor ke Singapura tercatat sebanyak 6.543 kilogram dengan nilai devisa sebesar SGD 35.955 atau sekitar Rp 850 juta.

Capaian ini mencerminkan daya saing komoditas lokal yang mampu menembus pasar internasional.

Keberhasilan ekspor ini tidak lepas dari peran Bea Cukai Timika melalui program Customs Visit Customers (CVC).

Bea Cukai Mimika berkomitmen memberikan dukungan melalui pendampingan dan program CVC untuk mendorong lebih banyak komoditas lokal tembus ekspor

TAGS   ekspor kepiting  Bea Cukai Mimika  Bea Cukai  pendampingan  ekspor  pelaku usaha 
