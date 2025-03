Ekspor Minyak Sawit Sumbang Devisa Negara Capai Rp 440 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan ekspor minyak sawit mentah (CPO/crude palm oil) dari Tanah Air selama 2024 menyumbangkan devisa 27,76 miliar dolar AS atau sekitar Rp440 triliun.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan devisa Rp440 triliun itu diperoleh dari ekspor minyak sawit sebesar 29,5 juta ton pada 2024.

"Ekspor minyak sawit Indonesia pada 2024 mengalami penurunan baik secara nilai maupun volume dibandingkan 2023," ujarnya.

Pada 2023 ekspor minyak sawit mencapai 32,2 juta ton dengan nilai 30,32 miliar dolar AS atau sekitar Rp463 triliun.

"Penurunan nilai ekspor terjadi untuk semua jenis produk kecuali oleokimia, meskipun dari segi harga Free on Board (FOB) rata-rata dalam dolar AS per ton semua produk mengalami kenaikan,” jelasnya.

Penurunan terbesar terjadi ke tujuan China sebesar 2,38 juta ton, India sebesar 1,13 juta ton, serta Bangladesh, Malaysia, AS dan Uni Eropa dalam jumlah yang lebih kecil.

Khusus untuk ekspor selama Desember 2024, mencapai 2,06 juta ton atau lebih rendah 21,88 persen dari ekspor bulan November 2024 sebesar 2,63 juta ton.

Secara rinci, penurunan terbesar terjadi pada ekspor ke India sebesar 246 ribu ton, diikuti dengan tujuan China sebesar 39 ribu ton.