JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ekspor Mobil BYD Meroket hingga 153 Persen

Kamis, 04 Desember 2025 – 13:50 WIB
Ilustrasi BYD - Yangwang U9. Foto: ridho

jpnn.com - Laporan penjualan November 2025 yang baru dirilis BYD menghadirkan dua cerita berbeda: rekor baru di pasar global, tetapi sedikit lemah di pasar domestik Tiongkok.

BYD membukukan 480.186 unit NEV selama November—angka tertinggi dalam setahun.

Namun, di balik pencapaian itu ada catatan penting: penjualan tahunan justru turun 5,25 persen.

Ini sekaligus menjadi bulan ketiga berturut-turut BYD mencatat kontraksi year-on-year, sebuah tanda bahwa persaingan di Tiongkok makin ketat.

Meski begitu, secara bulanan kinerjanya tetap solid. Dibanding Oktober, penjualan BYD naik 8,71 persen, dipimpin oleh segmen kendaraan penumpang yang mencapai 474.921 unit.

Namun sorotan justru datang dari luar negeri. Sumber pertumbuhan terbesar BYD kini di pasar global.

Pada November, ekspor BYD menembus 131.935 unit, naik 325,91 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Secara bulanan pun melonjak 57,25 persen—angka yang menunjukkan strategi ekspansi global perusahaan berjalan agresif dan efektif.

TAGS   BYD  penjualan mobil BYD  ekspor BYD  mobil listrik BYD 
