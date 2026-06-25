Ekspor Naik 7,4%, Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Tembus 50 Ribu TEUs

jpnn.com, JAKARTA - Senior Manager Sekretariat Perusahaan PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Daniel Setiawan menyampaikan arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang menunjukkan tren positif hingga Mei 2026.

“Pertumbuhan throughput sebesar 7,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Daniel, Kamis (25/6).

Dia menjelaskan sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas tercatat mencapai 50.287 TEUs, meningkat dari 46.824 TEUs pada periode yang sama 2025.

Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

Menurut dia, pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung.

“Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal," ujarnya.

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Peningkatan throughput terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor sejumlah komoditas unggulan. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37 persen, diikuti frozen shrimp sebesar 28,90 persen, nanas sebesar 22,93 persen, serta refined glycerine sebesar 21,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, arus peti kemas domestik maupun internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hingga Mei 2026, throughput domestik tercatat mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.