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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekspor Nasional Mei 2026 Capai USD 23,20 Miliar, Turun 8,30 Persen Secara Bulanan

Kamis, 02 Juli 2026 – 23:59 WIB
Ekspor Nasional Mei 2026 Capai USD 23,20 Miliar, Turun 8,30 Persen Secara Bulanan - JPNN.COM
Kinerja ekspor nasional Mei 2026 tercatat mencapai USD 23,20 miliar, menurun 8,30 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja ekspor nasional Mei 2026 tercatat mencapai USD 23,20 miliar, menurun 8,30 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtom) dan terkoreksi 5,73 persen dibanding Mei 2025 (yoy).

Pelemahan secara bulanan tersebut dipengaruhi oleh penurunan pada kedua sektor utama.

Ekspor migas tercatat turun tajam sebesar 34,38 persen, sementara ekspor nonmigas terkontraksi 7,05 persen.

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Namun, jika dilihat secara kumulatif periode Januari–Mei 2026, total ekspor Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,02 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, dengan nilai mencapai USD 115,36 miliar.

Kinerja kumulatif ini didorong oleh kuatnya ekspor nonmigas yang meningkat 3,89 persen (ctc) menjadi USD 110,19 miliar.

Sebaliknya, ekspor migas pada periode yang sama tercatat sebesar USD 5,17 miliar, atau turun 12,71 persen (ctoc).

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Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan industri pengolahan tetap menjadi penopang utama struktur ekspor nasional di tengah fluktuasi harga komoditas.

Mendag Busan menilai hasil positif ekspor industri pengolahan tersebut menjadi bukti kebijakan hilirisasi dan penguatan daya saing produk manufaktur Indonesia.

Kinerja ekspor nasional Mei 2026 tercatat mencapai USD 23,20 miliar, menurun 8,30 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtom).

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TAGS   ekspor  ekspor nonmigas  ekspor nasional  Ekspor Migas  pertanian 
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