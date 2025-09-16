Ekspor Perdana ke Ethiopia, Perusahaan Asal Bekasi Manfaatkan Fasilitas KB

jpnn.com, BEKASI - PT Standard Energy Indonesia berhasil ekspor perdana 15 pallet monocrystalline silicone wafer ke Ethiopia pada Selasa (9/9).

Itu mereka lakukan karena memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat (KB).



PT Standard Energy Indonesia adalah perusahaan di bawah pengawasan Bea Cukai Bekasi yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat pada 4 Februari 2025 lalu.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi, Undani mengungkapkan dalam proses ekspor perdana tersebut, agen fasilitas di Bea Cukai Bekasi memberikan konsultasi, pendampingan, hingga bimbingan teknis kepada pengusaha sejak permohonan hingga persetujuan diberikan.

“Kinerja agen fasilitas Bea Cukai Bekasi berdampak nyata pada peningkatan investasi berupa tumbuhnya perusahaan baru di Kabupaten Bekasi,” ujar Undani.

Presiden Direktur PT Standard Energy Indonesia, Li Jhia Cheng Ndan menghadiri acara pelepasan ekspor perdana yang dilaksanakan di lokasi pabrik Kawasan Delt silicon pada Selasa (9/9).

Dia mengapresiasi atas Bea Cukai yang selalu membantu dalam proses pengajuan permohonan sebagai Kawasan Berikat.

"Kami juga mengharapkan agar Bea Cukai terus mendukung kami untuk dapat berusaha di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, transfer pengetahuan dan bisa berdampak signifikan bagi kemajuan di daerah Bekasi,” ungkap Li Jhia.

Perusahaan baru dengan investasi pada modal dan penggunaan teknologi tinggi tersebut sejauh ini telah menyerap 300 tenaga kerja lokal.