Ekspor Produk Olahan Rumput Laut ke Spanyol, PT Giwang Citra Laut Manfaatkan Fasilitas KB

Rabu, 08 Oktober 2025 – 13:39 WIB
PT Giwang Citra Laut berhasil mengekspor produk olahan rumput laut senilai miliaran rupiah dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TAKALAR - PT Giwang Citra Laut berhasil mengekspor semi refined carrageenan (SRC) powder atau produk olahan rumput laut sebanyak 1.000 bag atau 25 ribu kg (25 ton) ke Spanyol pada Selasa (09/09).

Total nilai devisa ekspor ini mencapai USD 152.500 atau sekitar Rp 2,5 miliar.

“Langkah ini bukan sekadar pengiriman barang, melainkan wujud nyata kontribusi industri nasional dalam memperkuat ekonomi bangsa dan mengibarkan bendera Merah Putih di pasar global,” kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Makassar Ria Novika Sari dalam keterangannya, Rabu (8/10).

PT Giwang Citra Laut merupakan perusahaan pengolahan rumput laut yang berlokasi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Perusahaan ini resmi mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat (KB) pada 2024 lalu dan langsung di bawah pengawasan Bea Cukai Makassar.

Perusahaan akan mendapatkan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PPN dan PPh pasal 22 impor) dengan memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Kami akan terus memberikan asistensi, mengawal mimpi menembus batas, mengubah potensi menjadi prestasi dari lokal menuju internasional,” ujar Ria. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

