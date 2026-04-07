Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Ekspor Produk Perikanan Disebut Meroket, Capai 6,27 Miliar pada 2025

Selasa, 07 April 2026 – 17:57 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Nilai ekspor produk perikanan nasional tercatat mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, ekspor tahun lalu menjadi tonggak penting bagi industri perikanan nasional. Sebab, angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Nilai ekspor produk perikanan Indonesia meningkat juga, mencapai 6,27 miliar USD di 2025. Juga menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ucap Trenggono, pada Selasa (7/4).

Sementara itu, kinerja ekspor kelautan dan perikanan di tahun 2026 sejauh ini tercatat sebesar 950 juta dolar AS.

Negara tujuan ekspor tertinggi, yaitu AS, China, dan ASEAN dengan komoditas terbanyak udang, tongkol/tuna/cakalang, dan cumi/sotong/gurita.

Selanjutnya dari sisi produksi, sektor kelautan dan perikanan Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan yang konsisten.

Sepanjang 2025, produksi mencapai 26,25 juta ton atau tumbuh rata-rata sekitar 3,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri Kelautan Dan Perikanan  ekspor  produk perikanan  ekspor produk perikanan 
BERITA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp