Ekonomi - Properti

Ekspresi Baru dari Resor Butik Berkelas di Ubud

Minggu, 01 Maret 2026 – 22:24 WIB
Ekspresi Baru dari Resor Butik Berkelas di Ubud - JPNN.COM
Adiwana Alas Harum, Ubud.

jpnn.com, JAKARTA - Di antara lembah hijau Bangkiang Sidem yang tenang, berdirilah Adiwana Alas Harum, premium boutique resort yang resmi membuka pintunya dan langsung memancarkan aura berbeda.

Bukan sekadar akomodasi baru di Ubud, resor seperti merangkum esensi alam, budaya, dan kemewahan dalam satu tarikan napas.

Dikembangkan oleh Jeevawasa dan dirancang oleh arsitek Bali ternama Popo Danes, Adiwana Alas Harum berdiri menghadap Sungai Wos dengan panorama yang sulit ditandingi.

Dari beberapa sudutnya, garis perbukitan Campuhan hingga siluet Gunung Agung terlihat samar, seolah menjadi latar alami yang tak perlu dipoles lagi.

Resor dibangun di atas filosofi Tat Twam Asi dan Tri Hita Karana—tentang harmoni manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Filosofi itu tak berhenti di konsep, tetapi terasa dalam detail ruangnya. Tersedia 35 kamar dan suite, serta 10 vila kolam pribadi yang dirancang menyatu dengan lanskap.

Material alami, sentuhan seni Bali, dan pencahayaan hangat menciptakan suasana intim sekaligus elegan.

Beberapa vila, bahkan dilengkapi kolam renang berpemanas dan jacuzzi pribadi yang menghadap rimbun hutan tropis—sebuah ruang jeda dari ritme keseharian.

