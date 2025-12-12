Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ekspresi Bintang Film Dewasa Bonnie Blue saat Sidang PN Denpasar, Dia Minta Maaf

Sabtu, 13 Desember 2025 – 02:49 WIB
Ekspresi Bintang Film Dewasa Bonnie Blue saat Sidang PN Denpasar, Dia Minta Maaf - JPNN.COM
Bintang film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue bersama rekannya Jackson Liam Andrew saat menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Jumat (12/12/2025). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com - Aktris film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Jumat (12/12/2025).

Dalam persidangan itu, Bonnie Blue bersama rekannya Jackson Liam Andrew dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 200 ribu karena terbukti melanggar aturan lalu lintas.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu Jakson Liam Andrew dan terdakwa dua Tia Emma Billinger dengan pidana denda sejumlah Rp 200 ribu," kata Hakim I Ketut Somanasa pada sidang di PN Denpasar.

Baca Juga:

Hakim menyatakan Bonnie Blue terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dalam perkara tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 juncto Pasal 137 Ayat (4) huruf A, B dan C UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakim Somanasa menyatakan terdakwa Liam Andrew Jackson dan terdakwa dua, Tia Emma Billinger, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dakwaan Jaksa.

Hakim juga meminta STNK mobil Suzuki pikap warna biru milik Bonie Blue dikembalikan.

Baca Juga:

Selama persidangan, ekspresi Bonnie Blue dan teman prianya tampak tenang. Mereka juga meminta maaf atas perbuatannya tersebut.

Sebelumnya, Polres Badung mengamankan 18 orang WNA dalam penggerebekan sebuah studio di Desa Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (4/12).

Aktris film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Jumat (12/12/2025). Ini kesalahannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bonnie Blue  Denpasar  Ditangkap  Bali  bintang film dewasa  Pornografi 
BERITA BONNIE BLUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp