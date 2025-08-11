Close Banner Apps JPNN.com
Ekspresi Puan Dengar Pertanyaan Gibran Tak Menyalami AHY

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:52 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani tampak tersenyum ketika mendengar pertanyaan awak media soal kabar kabinet era Prabowo Subianto tidak harmonis.

Awak media bertanya hal demikian setelah muncul video Wapres Gibran Rakabuming Raka tak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Puan setelah mendengar pertanyaan langsung merespons dengan mengajak seluruh pihak tidak menduga apa pun dari video heboh di media sosial.

"Kalau yang ada di video itu, ya, kita lihat dululah, jangan berspekulasi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

Diketahui, video Gibran yang tak menyalami AHY terjadi saat momen TNI membuat upacara kehormatan militer di Batujajar, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (10/8).

Gibran yang terlihat datang ke lokasi mengenakan kemeja cokelat, terekam menyalami beberapa tokoh berpakaian loreng.

Namun, putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu tak menyalami AHY yang berada di baris kanan.

Gibran tampak berjalan ke baris kiri untuk kemudian mengikuti kegiatan upacara kehormatan militer.

Respons Ketua DPP PDIP Puan Maharani ditanya soal video Wapres Gibran Rakabuming Raka tak menyalami Menko AHY.

