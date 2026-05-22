El Barack Mendadak Sodorkan Pricelist Syuting, Begini Reaksi Jessica Iskandar

Jumat, 22 Mei 2026 – 06:22 WIB
Jessica Iskandar bersama putranya, El Barack. Foto: Instagram

jpnn.com - Aktris Jessica Iskandar menunjukkan momen lucu putra sulungnya, El Barack Alexander.

Dalam unggahannya di Instagram, dia menunjukkan tingkah kreatif El Barack yang menyodorkan Google Form khusus jika ingin mengajaknya syuting bersama.

Menariknya, El Barack, bahkan menyertakan daftar harga atau pricelist untuk setiap jenis kegiatan profesionalnya.

"Aku sudah di tahap anak ini sudah di luar nurul (nalar)," tulis Jessica Iskandar melalui akunnya di Instagram, Kamis (21/5).

Dalam video yang dibagikan di unggahan tersebut, terlihat tangkapan layar percakapan WhatsApp antara El Barack dengan Jedar, sapaannya.

El meminta sang ibunda menggunakan tautan formulir tersebut untuk agenda syuting mendatang.

"Next time if mama want to do shooting use the link (lain kali kalau mama mau melakukan syuting (denganku), gunakan link berikut)," tulis El Barack dalam pesan singkatnya kepada sang ibu.

Formulir digital bertajuk 'El Barack Alexander Endorsement/Shooting configurator' itu memuat beberapa pilihan jenis kerja sama beserta dengan tarifnya.

El Barack  Jessica Iskandar  Jedar  Anak Jessica Iskandar 
