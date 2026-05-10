El Clasico Barcelona vs Real Madrid, Kylian Mbappe Absen

jpnn.com - JAKARTA - Laga El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Spotify Camp Nou akan berlangsung Senin (11/5) pukul 02.00 WIB. Los Blancos dipastikan tanpa diperkuat Kylian Mbappe.

Berdasar situs resmi klub, Minggu (10/5), penyerang asal Prancis itu tidak masuk dalam daftar skuad yang dibawa Los Blancos untuk pertandingan krusial tersebut.

Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Mbappe sebelumnya dikabarkan telah pulih dari cedera yang dialaminya saat menghadapi Real Betis.

Namun, staf pelatih Real Madrid memilih tidak mengambil risiko dalam pertandingan dengan tensi tinggi melawan Barcelona.

Absennya Mbappe membuat Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa harus memutar otak untuk menentukan komposisi lini serang. Penyerang muda Gonzalo Garcia berpeluang tampil sebagai starter menggantikan Mbappe.

Selain itu, Arbeloa juga mempertimbangkan skema tanpa penyerang murni dengan memasang Vinicius Junior dan Brahim Diaz sebagai ujung tombak. Pola serupa sebelumnya digunakan Real Madrid saat menghadapi Manchester City di Liga Champions, dengan mengandalkan fleksibilitas pergerakan lini depan.

Barcelona bisa memastikan juara Liga Spanyol musim ini bila meraih kemenangan atau imbang lawan Real Madrid di pertandingan tersebut. (antara/jpnn)