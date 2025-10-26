Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

El Clasico Real Madrid Vs Barcelona, Barca Tanpa Raphinha

Minggu, 26 Oktober 2025 – 14:15 WIB
El Clasico Real Madrid Vs Barcelona, Barca Tanpa Raphinha - JPNN.COM
Ilustrasi El Clasico. Foto: diambil dari Marca

jpnn.com - JAKARTA - Laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (26/10) malam.

Dalam laman resminya, Barcelona mengumumkan 22 pemain yang dibawa ke ibu kota Spanyol.

Wojciech Szczesny, Diego Kochen, Eder Aller, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin,.

Baca Juga:

Kemudian, Jules Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrents, Xavi Espart, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Frenkie De Jong, Marc Bernal, Dro Fernandez, Ferran Torres, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji, dan. Toni Fernandez

Barcelona dipastikan belum diperkuat Raphinha.

Pemain asal Brasil berposisi penyerang itu harus menepi pada laga El Clasico karena belum pulih dari cedera otot kaki yang dideritanya sejak akhir September.

Baca Juga:

Daftar pemain cedera Barca masih belum berkurang sejak badai cedera pada pertengahan Agustus.

Selain Raphinha, Blaugrana juga masih belum dapat dibela Marc-Andre Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, dan Robert Lewandowski.

Laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (26/10) malam.

TAGS   Real Madrid vs Barcelona  El Clasico  Barca  Raphinha  Liga Spanyol 
