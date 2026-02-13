Close Banner Apps JPNN.com
El Rumi Bocorkan Rahasia Perut Nyaman Tanpa Drama Asam Lambung

Jumat, 13 Februari 2026 – 13:52 WIB
PT Industri Farmasi Dan Jamu Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menggandeng public figure muda, El Rumi sebagai bintang iklan produk kesehatan lambung, Esemag. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Menjelang bulan suci Ramadan, persiapan fisik menjadi kunci utama agar ibadah puasa dapat berjalan maksimal, terutama dalam menjaga kesehatan lambung.

Menyadari pentingnya menjaga kesehatan lambung, PT Industri Farmasi Dan Jamu Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menggandeng public figure muda, El Rumi sebagai bintang iklan produk kesehatan lambung, Esemag.

Memasuki tahun kedua dipercaya sebagai Brand Ambassador Esemag, putra kedua musisi Ahmad Dhani tersebut menjalani proses syuting iklan terbaru dengan konsep yang lebih segar. 

Direktur Marketing Sido Muncul, Maria Reviani, menjelaskan iklan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan pesan baru kepada masyarakat.

"Ya, hari ini kami sedang syuting iklan untuk Esemag. Jadi, bintangnya El, kami akan me-launching iklan yang baru dan lebih fresh," kata Maria di sela-sela syuting Esemag di Studio Putih, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (29/1). 

Poin yang yang menarik dari iklan kali ini, mengangkat konsep yang diambil dari realitas kisah percintaan El Rumi dalam melamar sang kekasih.

Jika biasanya iklan maag identik dengan pola makan yang tidak teratur, tetapi iklan Esemag kali ini mengangkat tema lamaran dan persiapan pernikahan sebagai gambaran bahwa terdapat pemicu lain yang menyebabkan gangguan lambung, yaitu stres.

"Kan, orang itu kalau sakit maag penyebabnya macam-macam, bisa dari pola makan, bisa dari pola hidup, nah salah satunya karena stres, kadang-kadang orang tegang, lalu kambuh lah," tutur Maria.

Sido Muncul kembali menggandeng public figure muda, El Rumi sebagai bintang iklan produk kesehatan lambung, Esemag.

