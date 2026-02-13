Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

El Rumi dan Syifa Berbagi Kebiasaan Buka Puasa, Ada Camilan Hingga Es Buah

Jumat, 13 Februari 2026 – 11:02 WIB
El Rumi dan Syifa Berbagi Kebiasaan Buka Puasa, Ada Camilan Hingga Es Buah - JPNN.COM
Pasanga Syifa Hadju dan El Rumi. Foto: Instagram/syifahdju

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Syifa Hadju dan El Rumi berbagi kebiasaan berbuka puasa mereka saat menghadiri acara Cerita Ramadhan Masa Kini di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

Keduanya kompak mengaku lebih memilih camilan ketimbang makanan berat ketika azan magrib berkumandang.

Menurut Syifa, perutnya perlu penyesuaian setelah seharian menahan lapar dan haus.

Karena itu, dia terbiasa mengawali buka puasa dengan makanan ringan sebelum menyantap hidangan utama.

“Kalau aku tipe yang biasanya makan cemal-cemil saja. Aku jarang makan berat (saat berbuka),” kata Syifa.

Aktris tersebut menambahkan, gorengan kerap menjadi pilihan pertamanya saat berbuka.

Untuk makan besar, dia justru lebih memilih menyantapnya saat sahur agar tubuh memiliki asupan energi yang cukup untuk berpuasa keesokan harinya.

Hal serupa diungkapkan El Rumi. Putra kedua musisi Ahmad Dhani itu menyebut sistem pencernaannya membutuhkan waktu adaptasi setelah berpuasa seharian penuh, sehingga ia menghindari makan berat secara langsung.

Pasangan Syifa Hadju dan El Rumi pilih camilan dan es buah saat berbuka puasa Ramadan.

TAGS   Syifa Hadju  El Rumi  berbuka puasa  es buah 
