Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Hari Ini, Menteri Jadi Saksi Pernikahan

Minggu, 26 April 2026 – 04:13 WIB
Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju digelar di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini, Minggu (26/4/2026).

Akad nikah pasangan tersebut berlangsung dengan dihadiri keluarga dan kerabat dekat dalam suasana khidmat.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto, dan seorang menteri yang didapuk sebagai saksi dalam prosesi akad nikah.

Baca Juga:

Ayah El Rumi, Ahmad Dhani, sebelumnya telah mengisyaratkan keterlibatan pejabat negara tersebut.

“Ada nanti saksinya seorang menteri,” ujar Ahmad Dhani dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Namun, hingga hari pelaksanaan, identitas menteri yang menjadi saksi belum diungkap ke publik.

Baca Juga:

Rangkaian prosesi pernikahan sebelumnya telah diawali dengan pengajian dan siraman yang digelar dengan adat Jawa.

Prosesi tersebut berlangsung sehari sebelum akad nikah dan diikuti keluarga besar kedua mempelai.

El Rumi dan Syifa Hadju resmi menikah hari ini, menteri hadir sebagai saksi akad nikah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   El Rumi  Syifa Hadju  Ahmad Dhani  Pernikahan artis 
BERITA EL RUMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp