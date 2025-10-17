Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

El Rumi Lamar Syifa Hadju, Marsha Aruan: Selamat ya. Semoga lancar

Jumat, 17 Oktober 2025 – 12:19 WIB
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Marsha Aruan: Selamat ya. Semoga lancar
Marsha Aruan. Foto: dok. JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Marsha Aruan tampak santai menanggapi kabar lamaran mantan kekasihnya, El Rumi, kepada Syifa Hadju.

Tanpa menunjukkan rasa canggung, Marsha justru memberikan doa terbaik untuk pasangan tersebut.

“Congratulation, selamat ya. Semoga lancar,” ujar Marsha Aruan, sambil masuk ke dalam mobil.

Jawaban singkatnya ini langsung mencuri perhatian publik yang menilai Marsha tampil elegan dan tulus.

Meski sempat menjalin hubungan selama enam tahun, Marsha dan El Rumi diketahui berpisah dengan baik-baik pada 2020.

Hubungan keduanya tetap harmonis, bahkan Marsha tak segan memberi dukungan terhadap kehidupan baru sang mantan.

Setelah berpisah dari Marsha, El sempat dikabarkan dekat dengan Eca Aura sebelum akhirnya menjalin hubungan serius dengan Syifa Hadju pada 2024.

Keduanya kini tengah menjadi sorotan setelah El melamar Syifa Hadju di Swiss, awal Oktober 2025.

Marsha Aruan beri ucapan selamat untuk El Rumi dan Syifa Hadju, tunjukkan sikap dewasa dan santai.

