El Rumi Menikah Tahun Depan, Ahmad Dhani Beri Bocoran Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani membeberkan rencana pernikahan anaknya, El Rumi dengan Syifa Hadju.

Meski belum mengungkapkan detail tanggal, tetapi pentolan Dewa 19 itu menyebut anak keduanya tersebut bakal menikah di pertengahan tahun depan.

"2026 ini ada juga pernikahan El," kata Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (19/12).

Namun, El Rumi dan Syifa Hadju belum memutuskan untuk mengadakan cara unduh mantu.

Ahmad Dhani mengatakan, dirinya pun masih bakal mendiskusikan soal acara unduh mantu itu dengan putra keduanya tersebut.

"Karena permintaan El juga enggak sampai kayak kemarin begitu. Kan unduh mantu kan acaranya saya yang harusnya bikin. Karena terlalu dekat dengan kemarin (pernikahan Al), jadi kita lagi coba nanti ngomong ke El ya, mau enggak dia, berniat enggak bikin acara unduh mantu begitu," tuturnya.

Saat ini, persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju masih tahap awal.

Ahmad Dhani menuturkan, keduanya sedang menyiapkan untuk acara lamaran yang rencananya bakal digelar pula pada tahun depan.