Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

El Rumi Menikahi Syifa Hadju, Dul Jaelani: Rasanya Terharu, Campur Aduk

Kamis, 30 April 2026 – 10:00 WIB
Dul Jaelani. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dul Jaelani mengaku turut berbahagia atas pernikahan sang kakak, El Rumi dengan Syifa Hadju.

Pernyataan tersebut disampaikan Dul saat berbincang dalam sebuah siaran daring bersama Marcel Chandrawinata, didampingi kekasihnya, Tissa Biani, di Jakarta, Senin.

Dul mengatakan kebahagiaan sang kakak turut ia rasakan sebagai bagian dari keluarga.

Baca Juga:

“Lihat Kak El happy, pasti ikut happy,” ujar Dul, dikutip dari Antaranews, Kamis (30/4).

Dia menambahkan, hubungan darah yang kuat membuat momen tersebut terasa emosional baginya.

Menurutnya, El bukan hanya sekadar kakak, tetapi juga sosok yang memiliki arti penting dalam hidupnya.

Baca Juga:

“Rasanya terharu, campur aduk. Sebagai adik, ya harus ikut bahagia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dul juga mengenang momen kebersamaan sederhana bersama El yang dinilainya memiliki makna mendalam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   El Rumi  Syifa Hadju  Dul Jaelani  pernikahan El Rumi 
BERITA EL RUMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp