El Rumi Segera Menikah, Ahmad Dhani Sempat Marah Gara-gara Ini

Sabtu, 25 April 2026 – 07:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani mengaku sempat memarahi anaknya, El Rumi yang segera menikah dengan Syifa Hadju.

Alasannya memarahi yaitu El Rumi masih tetap bekerja, walaupun hari pernikahan sudah makin dekat.

"Saya sempat marahi dia juga, masih kerja dia," kata Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pentolan Dewa 19 itu tidak habis pikir melihat kegigihan putra keduanya tersebt dalam bekerja, meski menjelang akad nikah.

Menurut Ahmad Dhani, El Rumu seharusnya dipingit menurut aturan adat.

"Enggak tahu saya kenapa dia masih kerja. Harusnya kan dipingit ya, ini enggak ada dipingit," tutur suami Mulan Jameela itu

Ditanya soal konsep maupun lokasi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Ahmad Dhani enggan berkomentar.

Dia hanya memastikan bahwa El Rumi yang mengurus segala sesuatu terkait persiapan pernikahannya dengan Syifa Hadju.