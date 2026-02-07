El Toro Sudah ke Lapangan, Debut Sergio Castel di Persib Bandung Tinggal Menunggu Waktu

jpnn.com - Penyerang anyar Persib Bandung Sergio Castel akhirnya merasakan sesi latihan resmi tim.

Striker asal Spanyol itu tampak langsung menyatu bersama skuad dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (7/2/2026).

Kehadiran mantan bomber Apollon Limassol tersebut mendapat sambutan positif dari rekan setim.

Castel terlihat aktif mengikuti setiap menu latihan yang dipimpin langsung Pelatih Persib Bojan Hodak.

Pesepak bola berusia 30 tahun itu bergabung dengan pemain yang tidak turun pada pertandingan sebelumnya.

Bojan Hodak mengapresiasi sikap profesional yang ditunjukkan Sergio Castel sejak hari pertama bergabung.

"Dia datang dengan kondisi yang baik dan menunjukkan antusiasme tinggi."

"Adaptasinya berjalan cepat dan itu menjadi sinyal positif bagi tim," ucap Hodak.