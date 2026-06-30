Elea Clinic Jadi Klinik Pertama di Bali yang Menghadirkan XERF

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:08 WIB

jpnn.com, BALI - Setelah aktris Korea Selatan, Park Shin Hye, resmi diperkenalkan sebagai Global Brand Ambassador XERF by Cynosure Lutronic, XERF Indonesia juga sukses menggelar grand launch perdana bersama Mikha Tambayong sebagai Brand Ambassador XERF Indonesia.

Momentum tersebut menjadi langkah awal dalam memperkenalkan teknologi skin tightening generasi terbaru ini kepada pasar estetika Indonesia.

Sebagai klinik pertama di Bali yang menghadirkan XERF by Cynosure Lutronic, Elea Clinic Bali menjadi pionir dalam menghadirkan teknologi skin tightening premium berstandar global bagi masyarakat Bali maupun wisatawan mancanegara.

Kehadiran XERF di Elea Clinic Bali sekaligus mempertegas komitmen klinik dalam menyediakan inovasi estetika terkini dengan standar pelayanan terbaik.

Peresmian itu dilaksanakan di Elea Clinic Bali dan ditandai dengan prosesi ceremony sebagai simbol resmi hadirnya XERF di Bali.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen idsMED Aesthetics Indonesia, perwakilan Elea Clinic Bali, media, serta para tamu undangan dari kalangan beauty enthusiasts dan aesthetic practitioners.

Momentum ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan inovasi teknologi estetika non-invasif berbasis sains di salah satu destinasi lifestyle dan wellness terbesar di dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, Sanly Liu, Miss Universe Indonesia 2025, juga telah merasakan langsung pengalaman treatment XERF di Elea Clinic Bali.