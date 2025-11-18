Electric Cats Kendalikan Ekspektasi Lewat Sihir Ilusi

jpnn.com, JAKARTA - Electric Cats, proyek musik dari Nadya Yosefina, meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Sihir Ilusi.

Lagu tersebut terinspirasi dari, ada harga yang harus dibayar dari sebuah ekspektasi, salah satunya adalah rasa kecewa, sakit, dan letih yang luar biasa karena terus berupaya mengejar tujuan. Setiap orang punya ekspektasi, menjalaninya dan berkali-kali dilahap olehnya.

Sihir Ilusi sekaligus menjadi single perdana untuk album kedua Electric Cats. Nadya Yosefina ternyata pernah terjebak dalam lingkaran tanpa sumbu. Dia seolah dipecut, entah oleh apa, untuk memenangkan perlombaan hidup. Norma sosial atau standar kesuksesan, misalnya, bukan tidak mungkin mendikte manusia untuk menentukan siapa juara dan siapa pecundang.

“Aku jadi capek sendiri, merasa insecure, ketinggalan. Padahal aku lagi enggak ngapa-ngapain,” kata Nadya Yosefina.

Menurutnya, di era yang serba sibuk dan menilai produktivitas sebagai garis finish, mengambil jeda untuk tidak melakukan apa-apa memang mengundang penghakiman yang kejam dari mata orang lain. Ini yang Nadya Yosefina maksud sebagai sihir ilusi, memaksakan diri untuk mengikuti dan memenangkan lomba yang sebenarnya tak mau kita ikuti.

Sihir Ilusi yang rilis melalui kerja sama dengan label rekaman demajors, merekam cerita Nadya Yosefina dalam menekuni apa yang benar-benar dia suka, yaitu bermain musik, membuat lagu, merilis album kedua, bukan karena ingin memenangkan perlombaan apa pun.

Baca Juga: Sukses Lancar Rejeki Penuh Gairah dalam Album Bisa Meledak

Tidak ada yang harus Nadya Yosefina menangkan selama mampu menjadi dirinya sendiri.

Mungkin, ekspektasi seperti mawar. Perlu dirawat, jangan digenggam terlalu erat. Mengendalikan ekspektasi berarti kembali menapak tanah, terhubung dengan diri sendiri, dan berada pada jalur yang memang selaras dengan hati. Bagi Nadya, hidup ini bukan lomba. Kita boleh napas sejenak dan percaya dengan proses diri sendiri, bukan orang lain.