Electricity Connect 2025 Dukung Sektor Kelistrikan Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggelar Electricity Connect 2025 pada 19-21 November 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Acara yang tergabung dalam rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-80 itu diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar menyampaikan bahwa kelistrikan memegang peran strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi.

Hal itu searah dengan agenda pemerintah untuk membangun fondasi kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

"Kelistrikan memegang peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi kemandirian bangsa," ucap Wanhar dalam launching Electricity Connect 2025 di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar mengungkapkan kalau sektor kelistrikan nasional terus tumbuh hingga 3 juta pelanggan per tahun.

Sehingga, dia menilai sektor ini perlu terus didukung agar dapat menyukseskan agenda-agenda utama pemerintah.

Suroso menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat ekosistem energi baru terbarukan (EBT) di tanah air.