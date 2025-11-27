Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Electricity Connect 2025 Wadahi Kolaborasi Sektor Ketenagalistrikan & Industri Hijau

Kamis, 27 November 2025 – 16:38 WIB
Konferensi dan pameran ketenagalistrikan yang diprakarsai MKI, Electricity Connect 2025 mampu melahirkan berbagai kerja sama pemangku kepentingan di sektor energi. FOTO: dok MKI

jpnn.com, JAKARTA - Konferensi dan pameran ketenagalistrikan yang diprakarsai Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Electricity Connect 2025 mampu melahirkan berbagai kerja sama antara para pemangku kepentingan di sektor energi hijau.

Digelar di Jakarta International Convention Center (JCC) pada 19-21 November 2025 tersebut berhasil menjadi platform kolaborasi lintas industri.

Ketua Umum MKI Evy Haryadi menyampaikan Electricity Connect 2025 dirancang sebagai forum besar yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi demi membentuk arah arah baru sektor energi Indonesia. 

Dia berharap berkat kolaborasi yang masif, tantangan teknologi dan investasi dalam transisi energi akan lebih mudah diatasi.

“Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah menjadi penting dalam mewujudkan ekosistem industri hijau nasional. Penguatan kerja sama lintas sektoral akan membantu terciptanya ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing,” jelasnya.

Evy menambahkan saat ini Indonesia masih punya pekerjaan rumah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang mencapai 3.700 Gigawatt (GW).

Di sisi lain, pemerintah telah menegaskan komitmennya melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menetapkan penambahan kapasitas pembangkit sebanyak 76 persen akan berbasis EBT.

Selain itu, RUPTL juga menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan 109.000 MPH gardu induk, dengan perkiraan total investasi mencapai Rp3.000 triliun. 

