Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Parpol

Elektabilitas PSI Naik, Mengancam Dominasi Partai Besar?

Selasa, 04 Agustus 2026 – 01:30 WIB
Elektabilitas PSI Naik, Mengancam Dominasi Partai Besar? - JPNN.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Foto: dok PSI.id

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai kenaikan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga 4,1 persen memang berpotensi meningkatkan kewaspadaan partai-partai koalisi.

Menurut dia, perhatian terbesar kemungkinan datang dari partai yang selama ini mengandalkan dukungan pemilih muda dan masyarakat perkotaan.

"Partai-partai tentu akan lebih waspada, terutama yang memiliki basis pemilih muda," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (3/8).

Baca Juga:

Namun, Efriza menilai hasil survei tersebut belum cukup untuk menggambarkan terjadinya perubahan besar dalam peta kekuatan politik nasional.

Dia mengatakan PSI masih menghadapi tantangan dalam memperkuat struktur kepartaian, memperjelas identitas politik, serta memperluas basis dukungan masyarakat.

"Angka 4,1 persen belum cukup menunjukkan adanya pergeseran kekuatan politik secara drastis," ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Efriza, partai-partai besar kemungkinan lebih memilih memperkuat konsolidasi internal daripada memberikan respons terbuka terhadap hasil survei tersebut.

Dia menilai langkah itu merupakan strategi yang lazim dilakukan menjelang meningkatnya kompetisi politik menuju Pemilu 2029.

Peneliti menilai kenaikan elektabilitas PSI hingga 4,1 persen berpotensi meningkatkan kewaspadaan partai-partai koalisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Partai Solidaritas Indonesia  Efriza  partai koalisi  Jokowi 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp