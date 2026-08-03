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JPNN.com - Politik

Elektabilitas PSI Tembus 4,1 Persen, tetapi Itu Tak Menjamin Hasil Pemilu 2029

Senin, 03 Agustus 2026 – 20:30 WIB
Elektabilitas PSI Tembus 4,1 Persen, tetapi Itu Tak Menjamin Hasil Pemilu 2029 - JPNN.COM
Peneliti Senior Citra Institute Efriza. Foto: supplied

jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai kenaikan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi 4,1 persen dalam survei SMRC Juli 2026, merupakan perkembangan positif bagi partai tersebut.

Menurut dia, hasil survei itu menunjukkan PSI mulai memiliki peluang menembus ambang batas parlemen.

"Angka itu menjadi sinyal positif karena PSI mulai memiliki peluang masuk DPR," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (3/8).

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Meski begitu, Efriza menegaskan hasil survei tidak bisa langsung dijadikan ukuran kemenangan pada Pemilu 2029.

Dia menilai perjalanan politik menuju pemilu masih sangat panjang sehingga berbagai dinamika masih mungkin terjadi.

"Elektabilitas saat ini belum menjadi jaminan hasil pemilu karena situasi politik masih akan terus berubah," ujarnya.

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Efriza juga menilai kenaikan elektabilitas PSI saat ini masih banyak dipengaruhi oleh safari politik Jokowi ke berbagai daerah.

Menurut dia, peningkatan tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh penguatan basis pemilih maupun struktur organisasi partai.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai kenaikan elektabilitas PSI menjadi 4,1 persen merupakan perkembangan positif, tetapi itu belum menjamin

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TAGS   elektabilitas PSI  PSI  Jokowi  Efriza  Citra Institute  Pemilu 2029  Politik 
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