Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Elephant Kind Menandai Era Baru Lewat Man Enough

Selasa, 02 Desember 2025 – 13:13 WIB
Elephant Kind Menandai Era Baru Lewat Man Enough - JPNN.COM
Elephant Kind. Foto: Dok. Cubs Club/Vicky Tanzil

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Elephant Kind akhirnya kembali merilis lagu terbaru yang bertitel Man Enough.

Lagu tersebut merupakan single pertama dari album studio ketiga yang akan datang, More Time.

Album itu diklaim menandai era baru yang berani ketika Elephant Kind melangkah percaya diri ke panggung global.

Baca Juga:

Memadukan alternatif indie yang lintas-genre dengan sensibilitas pop yang tajam, Elephant Kind membangun suara khas yang dibentuk dari perjalanan dari Jakarta ke London.

Trio Bam Mastro (vokal, gitar), Bayu Adisapoetra (drum), dan Kevin Septanto (bass), menyalurkan pengalaman berpindah tempat, pertumbuhan personal, serta eksperimen sonik selama bertahun-tahun menjadi musik yang terasa tanpa batas namun tetap membumi.

Pendekatan inovatif Elephant Kind telah mendapatkan pujian kritis yang terus berkembang, baik di tanah air maupun internasional, dengan momentum yang semakin kuat seiring band tersebut mewujudkan ambisi global.

Baca Juga:

Man Enough memperkenalkan inti emosional dan tematik dari More Time: menghadapi identitas, kerentanan, dan berbagai ekspektasi yang membentuk maskulinitas modern.

Lagu tersebut diproduseri bersama Iain Berryman dan direkam oleh Drew Dungate-Smith di Narcissus Studios, London. Mixing dikerjakan oleh Robert Adam Stevenson (QOTSA, Techincolours, Jeff Beck, KT Tunstall) dan mastering oleh Christian Wright di Abbey Road Studios, London.

Grup musik, Elephant Kind akhirnya kembali merilis lagu terbaru yang bertitel Man Enough.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Elephant Kind  Band Elephant Kind  Lagu Elephant Kind  Album Elephant Kind 
BERITA ELEPHANT KIND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp