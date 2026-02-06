Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Elephant Kind Suguhkan 4 Lagu Baru dari Album Ketiga

Jumat, 06 Februari 2026 – 17:17 WIB
Elephant Kind Suguhkan 4 Lagu Baru dari Album Ketiga - JPNN.COM
Elephant Kind. Foto: Dok. Elephant Kind/High Iso

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Elephant Kind mengawali 2026 dengan sebuah kejutan besar untuk pendengar.

Elephant Kind merilis 4 lagu baru yang diambil dari album studio ketiga yang akan datang, More Time.

Tidak hanya itu, Elephant Kind sekaligus menghadirkan penampilan live dari 4 lagu tersebut yang menegaskan posisi artistik dan materi baru di panggung global.

Memadukan alternative indie lintas genre dengan sensibilitas pop yang tajam, Elephant Kind telah membangun identitas suara khas yang dibentuk oleh perjalanan dari Jakarta ke London dan berbagai tempat lainnya.

Band ini Bam Mastro (vokal, gitar), Bayu Adisapoetra (drum), dan Kevin Septanto (bass) itu menyalurkan tahun-tahun penuh perpindahan, pertumbuhan personal, dan eksplorasi sonik ke dalam musik yang terasa tanpa batas sekaligus berakar kuat.

Pendekatan inovatif Elephant Kind telah menghadirkan apresiasi kritis yang terus berkembang, baik di dalam negeri maupun internasional, dengan momentum yang kian menguat seiring terwujudnya ambisi global band ini.

Empat rilisan terbaru ini memperkenalkan sisi Elephant Kind yang lebih upbeat dan bernuansa dance, dilengkapi dengan video live dari keempat lagu tersebut yang direkam di Jakarta.

Plan dan Exactly What I Needed diproduseri oleh Bam Mastro, sementara Hooked dan Strangest Thing diproduseri bersama Iain Berryman dan direkam oleh Drew Dungate Smith di Narcissus Studios, London.

