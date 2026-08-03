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JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Elev8 Soroti Pentingnya Memahami Volatilitas untuk Kelola Risiko di Pasar Forex

Senin, 03 Agustus 2026 – 20:40 WIB
Elev8 Soroti Pentingnya Memahami Volatilitas untuk Kelola Risiko di Pasar Forex - JPNN.COM
Elev8 menilai pemahaman volatilitas menjadi kunci bagi trader untuk mengelola risiko di pasar Forex. Foto: Elev8

jpnn.com, JAKARTA - Volatilitas menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga di pasar valuta asing (Forex).

Broker global Contract for Difference (CFD), Elev8, menilai pemahaman terhadap berbagai jenis volatilitas penting bagi trader untuk mengelola risiko sekaligus menentukan strategi transaksi yang lebih tepat.

Dalam pasar Forex, volatilitas menggambarkan besarnya dan kecepatan perubahan nilai tukar mata uang dalam periode tertentu. Indikator ini tidak menunjukkan arah pergerakan harga, melainkan tingkat fluktuasi yang terjadi.

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Pasangan mata uang dengan volatilitas tinggi cenderung bergerak cepat dalam rentang harga yang lebar, sedangkan volatilitas rendah menunjukkan pergerakan yang lebih stabil.

Elev8 menjelaskan volatilitas menjadi peluang sekaligus risiko bagi pelaku pasar. Trader harian (day trader) dan scalper umumnya memanfaatkan volatilitas tinggi untuk mengejar keuntungan dalam waktu singkat.

Sebaliknya, trader jangka menengah hingga panjang lebih berhati-hati karena fluktuasi tajam dapat memperbesar risiko kerugian maupun stop out.

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Perusahaan membedakan volatilitas menjadi dua jenis, yakni volatilitas historis dan volatilitas tersirat (implied volatility).

Volatilitas historis dihitung berdasarkan pergerakan harga yang telah terjadi, sedangkan volatilitas tersirat mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pergerakan harga di masa depan berdasarkan harga kontrak opsi.

Elev8 menilai pemahaman volatilitas menjadi kunci bagi trader untuk mengelola risiko di pasar Forex.

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TAGS   Elev8  Volatilitas  Forex  Trader  Mata Uang 
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